Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова после 15 лет службы

Актриса Анна Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова после 15 лет службы

Российская актриса Анна Чиповская заявила, что покидает Театр Олега Табакова после 15 лет службы. Об этом сообщает StarHit.

Артистка рассказала, что покинет сцену театра в конце сезона, через два месяца. Мотив ухода 34-летняя Чиповская предпочла не называть.

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом», — сообщила актриса.

Звезда также выразила благодарность своим коллегам по сцене и пожелала им удачи: «Всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру».

Чиповская начала участвовать в постановках Театра Олега Табакова еще во время учебы в школе-студии МХАТ. В 2009 году, после окончания обучения, ее взяли в труппу.

Ранее 70-летний российский актер Виктор Сухоруков покинул Театр Вахтангова после семи лет службы, заявив о нежелании работать с «князьками».