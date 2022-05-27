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Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова после 15 лет службы

Актриса Анна Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова после 15 лет службы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса Анна Чиповская заявила, что покидает Театр Олега Табакова после 15 лет службы. Об этом сообщает StarHit.

Артистка рассказала, что покинет сцену театра в конце сезона, через два месяца. Мотив ухода 34-летняя Чиповская предпочла не называть.

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом», — сообщила актриса.

Звезда также выразила благодарность своим коллегам по сцене и пожелала им удачи: «Всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру».

Чиповская начала участвовать в постановках Театра Олега Табакова еще во время учебы в школе-студии МХАТ. В 2009 году, после окончания обучения, ее взяли в труппу.

Ранее 70-летний российский актер Виктор Сухоруков покинул Театр Вахтангова после семи лет службы, заявив о нежелании работать с «князьками».

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Анастасия Астахова
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