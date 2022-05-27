В России выявили 4619 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4619 новых случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4619 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 315 292. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 27 мая.

Днем ранее, 26 мая, в стране зафиксировали 4700 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (319), Санкт-Петербурге (317) и Московской области (199). Меньше всего — в Магаданской области (2), Чукотском (2) и Ненецком (1) автономных округах.