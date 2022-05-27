Популярная в TikTok прическа стала модной у звезд в 2022 году

Bustle: прическа «рожки дьявола» стала модной у звезд благодаря вирусному видео в TikTok

Редакторы портала Bustle совместно с парикмахером Мэтью Ньюманом назвали укладку, которая стала модной у звезд благодаря платформе TikTok. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Речь идет о прическе «рожки дьявола», которая, по мнению журналистов, подходит для коротких волос. Ньюман заявил, что упомянутая укладка начала набирать популярность еще в 2021 году благодаря блогерше из TikTok. В вирусном видео юзерша с никнеймом palomaveintez отрезала на камеру длинные пряди, затем она зафиксировала волосы тонкими резинками и приподняла их наверх горячим утюжком. В конце ролика девушка сняла резинки и распылила лак для волос.

Согласно материалу, в 2022 году многие знаменитости появлялись на красных ковровых дорожках с упомянутой стрижкой. Среди них, например, амбассадор бренда певицы Рианны Fenty Beauty Джаззель Занотти, которая предстала с «рожками дьявола» на премии Billboard Music Awards 2022, а также британская модель Айрис Лоу, выбравшая такую прическу для 75-го Каннского кинофестиваля.

В свою очередь, парикмахер дал несколько советов по поводу укладки. По его словам, необходимо сформировать «рожки» на влажных локонах, нанеся на волосы средства с сильной фиксацией. Далее Ньюман порекомендовал просушить их основания феном до их верха на средней мощности, после чего снова нанести лак на локоны.

Раннее в мае стилисты Мирна Жозе и Дженна Спино назвали бабочку лучшей стрижкой для длинных волос. Эксперты объяснили, что данная прическа является одной из разновидностей стрижки боб, которая создает иллюзию коротких волос спереди, но при этом сохраняет их длину сзади и по бокам. Вдобавок они отметили, что бабочка не требует тщательной укладки и лучше всего смотрится на волнистых и кудрявых волосах.