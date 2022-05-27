Названо вероятное место дислокации американских ракетных систем на Украине

Военный аналитик Леонков заявил, что американские РСЗО могут разместить под Херсоном

Наиболее вероятное место дислокации для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине — это район Николаева и Херсона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

При этом аналитик исключил, что подобные ракетные системы могут разместить под Донбассом. По его словам, для того, чтобы как-то преломить ситуацию на этом направлении, подобные вооружения придется поставить в большом количестве — не десятками, а сотнями единиц. Леонков также назвал маловероятным применение этих систем РСЗО на Изюмско-Харьковском направлении, объяснив это логистическими трудностями.

Специалист отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают херсонскую группировку российских войск наиболее проблематичной, и в Киеве не раз озвучивали стремление «выкинуть» ее на левый берег Днепра. «Южное направление стратегами из штабов НАТО рассматривается как наиболее важное, которое нужно решить, чтобы потом на правом берегу Днепра выстроить оборонительный рубеж по аналогии с Восточным валом в годы Великой Отечественной войны», — сказал Леонков. По словам эксперта, правый берег Днепра более крутой, чем левый, поэтому размещенные там системы артиллерии или минометы будут на господствующих высотах.

При этом в качестве обученных экипажей могут быть задействованы румынские военные. По словам специалиста, подобные системы РСЗО уже стоят на вооружении у армии Румынии, и их может хватить для решения какой-нибудь одной боевой задачи, например, контрнаступления.

Ранее стало известно, что США решили передать Украине системы залпового огня последнего поколения. Они могут быть включены в новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе. Прежде США не решались на подобный шаг из опасений, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».