Кремль высказался о деле Додона

Песков выразил надежду на то, что в деле экс-президента Додона нет политического подтекста

Российские власти надеются, что в деле бывшего президента Молдавии Игоря Додона нет политического подтекста. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 27 мая, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что в Кремле хотят, чтобы законные права Додона были соблюдены.

Песков также выразил сожаление в связи с его домашним арестом. «В очередной стране мы видим такие, иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления и развития отношений с нашей страной», — сказал он.

О возбуждении уголовного дела против Игоря Додона сообщалось 19 мая. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года, на которых политик встречается с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Во время общения последний передал экс-президенту пакет с, предположительно, крупной суммой денег.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток по подозрению в коррупции и государственной измене. Сам политик считает дело сфабрикованным по заказу действующего президента Майи Санду.