Спрогнозирован пик кризиса в российской экономике

В ЦМАКП считают, что пик кризиса в российской экономике будет во втором полугодии

Второе полугодие 2022 года может стать пиком кризиса в экономике России из-за введения санкций, спрогнозировал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, передает «Интерфакс».

«У нас будет похуже с рентой, цены по новым поставкам критического импорта будут уже повышенными. А возможностей "переложить" рост издержек в повышение цен не будет из-за проблем со спросом», — считает он. Эксперт полагает, что это обернется заметным спадом производства на фоне умеренной инфляции.

Белоусов прогнозирует, что компании будут проводить сокращения сотрудников. «Ощущение, что "кризис надолго" может повести к корректировке поведения компаний — сжатию инвестиций и высвобождению занятых», — пояснил он. Хуже всего, что население начало верить в кризис, сказал Белоусов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет. На некоторые инвестиционные циклы потребуется больше времени — от пяти до десяти лет, уверен он.