Кудрин отвел на перестройку экономики два года

Глава Счетной палаты Кудрин допустил переход экономики России к росту ВВП в 2024 году

Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет, хотя на некоторые инвестиционные циклы потребуется больше времени — от пяти до десяти лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, 2022 год окажется сложным с точки зрения падения ВВП, возможно, непростым окажется и следующий год. Показатели зависят от глубины кризисных ситуаций, связанных с прерыванием логистических цепочек.

Кудрин заметил, что масштаб перемен пока до конца не проявился и предстоит большая работа, чтобы производить собственную продукцию. Однако на это уйдет значительно больше времени.

В конце апреля глава Счетной палаты отмечал, что в ближайшие два года Россия будет находиться в очень сложной ситуации, а падение ВВП в текущем году будет двузначным.

Противоположное мнение высказывает помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, экономика упадет не более чем на 5 процентов, что пока остается самым оптимистичным прогнозом. Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП на 7,7–8,8 процента.

Сам глава государства Владимир Путин считает, что российская экономика выдерживает санкционное давление достойно. Такого же мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко. На встрече с Путиным в Сочи он указал, что экономики обеих стран демонстрируют хорошие результаты, как вопросе укрепления курса национальных валют, так и в снижении безработицы и остановке инфляции.