Путин объяснил Лукашенко причину укрепления рубля

Путин объяснил укрепление рубля переходом на расчеты в национальных валютах

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи назвал переход к торговле в национальных валютах с другими странами одной из причин укрепления рубля в последнее время, передает ТАСС.

Он объяснил, что для такого перехода объективно сложилась ситуация, а Москва поступила не в ущерб своим партнерам и выполняет все свои обязательства перед ними. По словам Путина, для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, потому что обе страны неизменно увеличивают долю торгов в национальных валютах.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что экономики России и Белоруссии демонстрируют хорошие результаты. Он объяснил, что имеет в виду ситуацию с инфляцией и безработицей и укрепление курса рубля «бешеными темпами». Вместе с тем глава Белоруссии назвал происходящее неожиданностью и заметил, что с укреплением национальной валюты лучше не переборщить.

По состоянию на середину дня 23 мая доллар на Мосбирже торгуется на уровне ниже 57 рублей. Такая ситуация представляет собой проблему для бюджета из-за снижения доходной части. Аналитики отмечают, что критическим уже является уровень в районе 60 рублей за доллар.

Поводом для резкого укрепления нацвалюты стали административные ограничения со стороны Центробанка, обязательство продажи валютной выручки для экспортеров, а также рекордный торговый профицит. Практически не изменившийся экспорт сопровождается рухнувшим импортом, поэтому валюта на фоне невозможности поставок из-за рубежа обесценивается внутри России.

Регулятор предпринимает различные действия, чтобы охладить разогретый курс. Речь идет о снижении уровня ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине, в том числе о повышении порога для отправки денег за рубеж и разрешении неограниченной покупки валюты, кроме долларов и евро. Источники также сообщали о скупке валюты через посредников, но в ЦБ опровергли эту информацию.