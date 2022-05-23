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ЦБ опроверг тайную скупку валюты

ЦБ России опроверг данные о тайной покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский Центробанк опроверг информацию о скупке валюты через посредников для сдерживания рубля от резкого укрепления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ЦБ.

Там отметили, что появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщала, что в последние дни регулятор вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля.

Собеседники «Ведомостей» утверждали, что ЦБ начал действовать не напрямую, а тайно — через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров.

После обвала в конце февраля курс рубля стал резко укрепляться на фоне введения валютного контроля. По указу президента с конца зимы экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. Тогда решение властей тогда было мотивировано тем, что российский ЦБ лишился доступа к части валютных резервов и не мог проводить интервенции на рынке для поддержки рубля.

В конце мая стало известно, что компаниям-экспортерам могут разрешить продавать не 80, а 50 процентов валютной выручки.

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Платон Щукин
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