ЦБ опроверг тайную скупку валюты
Российский Центробанк опроверг информацию о скупке валюты через посредников для сдерживания рубля от резкого укрепления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ЦБ.
Там отметили, что появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщала, что в последние дни регулятор вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля.
Собеседники «Ведомостей» утверждали, что ЦБ начал действовать не напрямую, а тайно — через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров.
После обвала в конце февраля курс рубля стал резко укрепляться на фоне введения валютного контроля. По указу президента с конца зимы экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. Тогда решение властей тогда было мотивировано тем, что российский ЦБ лишился доступа к части валютных резервов и не мог проводить интервенции на рынке для поддержки рубля.
В конце мая стало известно, что компаниям-экспортерам могут разрешить продавать не 80, а 50 процентов валютной выручки.