Российским компаниям разрешат продавать меньше валюты

Российские власти снизят требование по продаже валютной выручки до 50 процентов

Российские власти разрешат компаниям-экспортерам продавать меньше валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минфине.

Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50 процентов будет снижено уже на этой неделе. Такие предложения подготовили Минфин и Центробанк.

Экспортеры вынуждены продавать 80 процентов валютной выручки с 28 февраля. Решение властей тогда было мотивировано тем, что российский ЦБ лишился доступа к части валютных резервов и не мог проводить интервенции на рынке для поддержки рубля. Позднее был подписан указ, который давал правительственной комиссии право выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки в меньшем объеме.

В середине мая российские власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при наличии у них импортных контрактов. Чтобы воспользоваться послаблением, компания должна держать импортный и экспортный контракты на учете в одном уполномоченном банке.