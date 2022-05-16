Российским экспортерам разрешили не продавать валютную выручку при одном условии

Экспортерам разрешили не продавать валютную выручку при наличии импортных контрактов

Российские власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при при наличии у них импортных контрактов, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. По словам представителя Минфина, мера вступила в силу с 5 мая.

Чтобы воспользоваться послаблением, компания должна держать импортный и экспортный контракты на учете в одном уполномоченном банке. Иностранная валюта по импортному контракту в пользу нерезидента будет списываться с транзитного валютного счета экспортера, на который были зачислены средства, полученные им от продажи товаров за рубеж. Решение действует до 1 сентября.

Почти все крупные экспортеры располагают платежами по импорту, однако на рынке почти не встречаются случаи, когда объем ввоза по группе в целом эквивалентен 80 процентам экспортной выручки, рассказала доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Нововведение позволит фирмам, занимающимся одновременно экспортом и импортом, не платить дважды комиссию банку — за продажу и за покупку валюты, тем не менее ситуация на российском валютном рынке от этого вряд ли изменится.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк подчеркнул, что власти стремятся абсорбировать излишний объем валюты, продаваемой экспортерами на бирже, так как она не может быть задействована в реальном секторе экономики из-за ограничений по внешней торговле. Однако новую меру нельзя назвать радикальной, согласился эксперт. Правительство действует очень осторожно в отношении снижения порога продажи валютной выручки, так как пока не пришло к единой позиции по долгосрочной стратегии дедолларизации.

Экспортеры вынуждены продавать 80 процентов валютной выручки с 28 февраля. Решение властей мотивировано тем, что российский ЦБ лишился доступа к части валютных резервов и не мог проводить интервенции на рынке для поддержки рубля. Позднее был подписан указ, который давал правительственной комиссии право выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки в меньшем объеме. В середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи валюты с 3 до 60 рабочих дней.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на рыночные и один правительственный источник сообщили, что экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки в России. Компании, занимающиеся поставками за рубеж, не встречали на нее спроса: импортерам больше не требуется прежний объем валюты, так как ввоз в страну резко упал из-за европейских санкций. Кроме того, сохранялись и довольно существенные ограничения на использование валюты.