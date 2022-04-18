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ЦБ подтвердил доступ лишь к половине резервов

Глава ЦБ Набиуллина подтвердила доступ регулятора лишь к половине золотовалютных резервов

Фото: Globallookpress.com

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила сообщения о том, что Банк России в условиях санкций имеет доступ лишь к половине своих золотовалютных резервов (ЗВР), пишет «Интерфакс».

«После санкций, наложенных на Центральный банк западными странами, у нас сейчас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — пояснила Набиуллина. По этой причине и были введены жесткие валютные ограничения и требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Тем не менее, Набиуллина анонсировала постепенный отказ Центробанка от ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине. В частности, регулятор рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами — сейчас такие компании обязаны обменивать на рубли 80 процентов валютной выручки. Банк России пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля, но продолжит ослаблять его, подчеркнула председатель ЦБ.

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Российские ЗВР на 8 апреля 2022 года составили 609,4 миллиарда долларов. Что касается их состава, глава регулятора отметила, что доля доллара с конца 2013 к началу 2022 года снизилась с 41,6 до 10,9 процента, доля золота выросла с 8,3 до 21,5 процента, доля юаня — с нуля до 17,1 процента.

В марте глава Минфина Антон Силуанов уже заявлял, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. В таком положении страна испытывает трудности с выплатами по госдолгу в валюте. Тем не менее, по словам Силуанова, у страны есть механизм, который позволяет ей при любых обстоятельствах обслуживать свои внешние долги. Однако если России будут мешать им пользоваться, то Москва будет перечислять кредиторам средства на счета, открытые в рублях в российском депозитарии.

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Софья Ермакова
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