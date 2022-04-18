ЦБ подтвердил доступ лишь к половине резервов

Глава ЦБ Набиуллина подтвердила доступ регулятора лишь к половине золотовалютных резервов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила сообщения о том, что Банк России в условиях санкций имеет доступ лишь к половине своих золотовалютных резервов (ЗВР), пишет «Интерфакс».

«После санкций, наложенных на Центральный банк западными странами, у нас сейчас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — пояснила Набиуллина. По этой причине и были введены жесткие валютные ограничения и требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Тем не менее, Набиуллина анонсировала постепенный отказ Центробанка от ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине. В частности, регулятор рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами — сейчас такие компании обязаны обменивать на рубли 80 процентов валютной выручки. Банк России пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля, но продолжит ослаблять его, подчеркнула председатель ЦБ.

Российские ЗВР на 8 апреля 2022 года составили 609,4 миллиарда долларов. Что касается их состава, глава регулятора отметила, что доля доллара с конца 2013 к началу 2022 года снизилась с 41,6 до 10,9 процента, доля золота выросла с 8,3 до 21,5 процента, доля юаня — с нуля до 17,1 процента.

В марте глава Минфина Антон Силуанов уже заявлял, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. В таком положении страна испытывает трудности с выплатами по госдолгу в валюте. Тем не менее, по словам Силуанова, у страны есть механизм, который позволяет ей при любых обстоятельствах обслуживать свои внешние долги. Однако если России будут мешать им пользоваться, то Москва будет перечислять кредиторам средства на счета, открытые в рублях в российском депозитарии.