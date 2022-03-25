Силуанов рассказал о способности России обслуживать внешние долги

Силуанов заявил о способности России выполнять обязательства по внешним долгам

Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах обслуживать свои внешние долги. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Он рассказал, что в стране есть деньги на выполнение обязательств, в том числе перед внешними кредиторами. «Вопрос в проведении платежей. Поскольку наши еврооблигации и обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета министерства финансов и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определенные проблемы», — отметил министр.

Силуанов пояснил, что при помощи имеющегося механизма Россия уже провела два платежа в валюте. Причем платежи были проведены с валютных счетов, которые находятся под ограничениями. Однако если стране будут мешать использовать этот механизм, то Москва будет перечислять кредиторам средства на счета, открытые в рублях в российском депозитарии.

22 марта сообщалось, что министерство финансов России выплатило купонный доход в размере 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году. «Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — подчеркнули в пресс-службе.

15 марта стало известно, что правительство направит на поддержку российской экономики один триллион рублей. Там заявили, что подготовили план первоочередных действий по повышению устойчивости экономики. Он включает более 100 инициатив по поддержке без учета принятых и реализуемых. Новый план поспособствует перестройке многих производственных и логистических цепочек, а также обеспечит предприятия новыми поставщиками.