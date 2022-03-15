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Власти придумали 100 способов поддержки российской экономики

Правительство выделит один триллион рублей на поддержку экономики России

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство направит на поддержку российской экономики один триллион рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале властей.

Там заявили, что подготовили план первоочередных действий по повышению устойчивости экономики. Он включает более 100 инициатив по поддержке без учета принятых и реализуемых. Новый план поспособствует перестройке многих производственных и логистических цепочек, а также обеспечит предприятия новыми поставщиками.

Также Россия предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, приостановить действие антидемпинговых пошлин и зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин. Еще одна инициатива — создать перечень критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины.

Кроме того, для системообразующих предприятий запустят специальную кредитную программу, чтобы они смогли пополнить оборотные средства.

На фоне сложностей, с которыми столкнулась российская экономика после начала спецоперации на Украине, существует и потенциальная вероятность дефолта, считает Bloomberg. Российские власти уже заявили о возможности выплачивать внешний долг в рублях.

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Платон Щукин
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