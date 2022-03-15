Bloomberg оценило риски возможного дефолта в России

Эксперт Greylock Capital Associates сравнил возможный дефолт РФ с дефолтом Аргентины

На фоне сложностей, с которыми столкнулась российская экономика после начала операции на Украине, существует и потенциальная вероятность дефолта, пишет Bloomberg. Агентство оценило риски такого сценария в РФ. Инвесторам он может обойтись в миллиарды долларов, а страну может серьезно ограничить в доступе к финансированию.

Российские власти уже заявили о возможности выплачивать внешний долг в рублях — на фоне санкций, которые мешают расчетам в иностранной валюте. Проблемы с выплатами или реализация рублевого сценария могли бы вести к волне дефолтов по долгу на 150 миллиардов долларов — речь идет об обязательствах и государства, и крупных компаний.

По оценкам эксперта Greylock Capital Associates Джонатана Прина, в долларовом выражении дефолт по масштабу сравним с дефолтом Аргентины в 2001 году. «С точки зрения более широкого влияния на рынок, он, вероятно, был бы самым ощутимым из дефолтов развивающихся стран с момента российского же дефолта в 1998 году», — добавил эксперт.

Агентство отмечает, что из-за санкций дефолт по облигациям почти неизбежен, однако в целом возможны три сценария развития ситуации — в связи с перспективой выплат процентов по долларовым облигациям на 177 миллионов долларов 16 марта. Россия может рассчитаться в долларах, и кризиса на время удастся избежать, до выплат по облигациям 4 апреля. Другой вариант — оплата пройдет в рублях, и тогда большая часть инвесторов сочтет, что речь идет о дефолте. Кроме того, Россия вообще может ничего не заплатить — и тогда настанет классический дефолт, а страна потеряет доступ к финансированию.

Ранее в марте глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила, что санкции в отношении из России могут привести к дефолту страны. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подобные прогнозы, заявил, что у России есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях.

14 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в собственной национальной валюте, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. Саму заморозку он расценил как желание Запада организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований.

Ведомство разъяснило также временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте таким образом: поручения банкам-агентам на проведение выплат процентов и основной части долга по суверенным еврооблигациям будут даваться в иностранной валюте, предусмотренной правилами выпуска. Однако если банк-контрагент, в котором открыт корсчет, откажется от исполнения операции из-за наложенных на Москву санкций, выплаты будут произведены в рублях по курсу Центробанка на день транзакции.