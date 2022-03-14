Российский министр опроверг неспособность рассчитаться по госдолгу

Силуанов назвал заморозку валютных счетов ЦБ желанием Запада создать дефолт в России

Министр финансов Антон Силуанов опроверг неспособность России рассчитаться по госдолгу, заявив, что в бюджете имеется необходимый запас средств. Его слова приводит РИА Новости.

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — отметил Силуанов.

При этом заморозку западными странами части золотовалютных резервов российского ЦБ можно расценивать как их желание организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований.

Также министр заверил, что российское правительство готово проводить выплату процентов и погашать государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. По бумагам, выпущенным с 2018 года, такая возможность была заложена в эмиссионных документах.

Ранее Силуанов говорил, что Россия будет обслуживать собственные еврооблигации в рублях, а иностранные инвесторы смогут купить на них валюту на внутрироссийском рынке после разморозки золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, которая состоялась в рамках санкций из-за спецоперации в Донбассе.