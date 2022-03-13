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Россия будет платить по госдолгу рублями до разморозки золотовалютных резервов

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Россия будет выплачивать госдолг в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Силуанов назвал такой шаг абсолютно справедливым. «Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — признался он

Глава Минфина уточнил, что заморожена примерно половина российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов.

Ранее Силуанов заверил, что правительство намерено внимательно следить за ситуацией с ценами и будет стремиться защитить пенсионеров в сложившихся обстоятельствах.

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Алевтина Запольская
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