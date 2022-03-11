В МВФ оценили вероятность дефолта в России

Глава МВФ Кристалина Георгиева: дефолт России более не является невероятным событием

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. Ее слова в эфире телекомпании CNBC передает РИА Новости.

Георгиева допустила, что дефолт в России возможен из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», — сказала она.

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Георгиева подчеркнула, что спекулировать на тему возможного дефолта в России не намерена. Она выразила мнение, что на ситуацию может повлиять длительность действия антироссийских санкций, а также возможность России выплачивать долги. «Ни то, ни другое пока не ясно», — заключила глава МВФ.

Прогнозы в России

Первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович заявил, что Россия располагает значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада. Эксперт оценил вероятность дефолта как крайне низкую. Даже если исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) активы, затронутые санкциями, все равно в нем остается «значительный объем средств», подчеркнул он. Кроме того, есть ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предупредил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны. По его мнению, инфляция может превысить показатель в 20 процентов, что сделает курс рубля более нестабильным. «Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — отметил он.

По результатам макроэкономического опроса Центробанка, в 2022 году инфляция в России составит 20 процентов. Кроме того, ВВП в 2022 году сократится на 8 процентов. Прогноз средней ключевой ставки вырос до 18,9 процента годовых.

При этом уже в 2023 году экономика вернется к росту. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что принимаемые ЦБ и правительством меры направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.

Антироссийские санкции

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения коснулись уже более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний. В частности, Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев.

10 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России. «Мы сделали все, что могли», — отметил он. По словам Борреля, речь идет об антироссийских мерах, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов.

Согласно данным сервиса Castellum.AI, Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года. Таким образом, по количеству наложенных ограничений страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.