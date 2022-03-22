Россия погасила обязательства на 65,6 миллиона долларов по внешнему долгу
Министерство финансов России выплатило купонный доход в размере 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — подчеркнули в пресс-службе.
Погашение состоялось накануне, 21 марта. «Национальный расчетный депозитарий» получил для этого необходимые средства.
Ранее министр финансов Антон Силуанов не исключал, что выплаты по еврооблигациям, выпущенным с 2018 года, Россия может проводить в рублях. Если владельцы бумаг откажутся принять их, то с технической точки зрения в стране наступит дефолт.
В первый раз такая ситуация могла сложиться на прошлой неделе, однако Минфин перевел средства в долларах, после чего платежные агенты подтвердили получение денег. Разговоры о дефолте начались на фоне заморозки части средств Банка России западными финансовыми институтами. Поводами для таких мер стали действия российских войск на территории Украины.