Россия погасила обязательства на 65,6 миллиона долларов по внешнему долгу

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

Министерство финансов России выплатило купонный доход в размере 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — подчеркнули в пресс-службе.

Погашение состоялось накануне, 21 марта. «Национальный расчетный депозитарий» получил для этого необходимые средства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов не исключал, что выплаты по еврооблигациям, выпущенным с 2018 года, Россия может проводить в рублях. Если владельцы бумаг откажутся принять их, то с технической точки зрения в стране наступит дефолт.

В первый раз такая ситуация могла сложиться на прошлой неделе, однако Минфин перевел средства в долларах, после чего платежные агенты подтвердили получение денег. Разговоры о дефолте начались на фоне заморозки части средств Банка России западными финансовыми институтами. Поводами для таких мер стали действия российских войск на территории Украины.