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Названы самые популярные направления для фитнес-туров по России

Tvil.ru назвал самым популярным российским направлением для фитнес-туров Алупку

Фото: Tomasz Woźniak / Unsplash

Одним из самых востребованных российских направлений для фитнес-туров этим летом названа Алупка. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Россияне часто ищут места отдыха, где нужно долго и много ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей, чтобы сбросить лишние килограммы», — рассказали в пресс-службе сервиса и отметили, что второе и третье место в рейтинге заняли Лоо и Пятигорск.

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Далее по популярности следуют Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак. При этом, согласно опубликованным данным, наиболее выгодно можно забронировать отели в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте — от 1,7 тысячи рублей в сутки на человека, дороже — в Алупке, Горно-Алтайске и Сортавале — от 3,2, 4,7 и 8,1 тысячи рублей соотвественно.

Ранее стало известно, что самым популярным российским городом по количеству бронирований отелей для летнего отдыха назван Санкт-Петербург. Также туристы выбирают для предстоящих отпусков гостиницы в МосквеКазани, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Кисловодске и Соль-Илецке

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Валентина Процкова
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