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В ФСБ сообщили о попытках украинских военных попасть в Россию

РГ: представитель ФСБ заявил о попытках украинских военных попасть в РФ под видом беженцев
Владимир Кулишов

Владимир Кулишов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил «Российской газете» (РГ) о попытках украинских военных попасть в Россию.

По его словам, украинские военные, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в РФ под видом беженцев, уже выявлено порядка двух с половиной сотен таких лиц.

«Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории», — заявил представитель ФСБ.

Ранее Кулишов заявил, что Украина с 2014 года развертывала на границе с Россией войсковые формирования. По словам Кулишова, это происходило в условиях активной антироссийской пропаганды. С 2014 года было произведено более 40 подобных акций.

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Марина Совина
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