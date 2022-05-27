Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ заявила о развертывании войск Украины на границе с Россией с 2014 года

ФСБ сообщила о развертывании войсковых формирований Украины на границе с РФ с 2014 года

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что Украина с 2014 года развертывала на границе с Россией войсковые формирования.

«При поддержке западных партнеров украинская сторона вела интенсивные военные приготовления, сопровождаемые развертыванием в приграничных с Российской Федерацией районах войсковых формирований», — сообщил генерал.

Материалы по теме:
«Украинский криминал потянется в Европу» Как конфликт на Украине повлияет на рост преступности в России и других странах
«Украинский криминал потянется в Европу»Как конфликт на Украине повлияет на рост преступности в России и других странах
4 мая 2022
Тихое место. Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
Тихое место.Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
6 мая 2022

По словам Кулишова, это происходило в условиях активной антироссийской пропаганды. С 2014 года было произведено более 40 подобных акций.

Российские пограничники и территориальные органы безопасности пресекли более 120 провокаций в отношении граждан, а также кораблей и иных субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, добавил глава Погранслужбы ФСБ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны «Большой семерки» (G7) отказались признавать изменения границ Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ФСБ сообщили о попытках украинских военных попасть в Россию
Небензя обвинил Запад в привычке сваливать всю вину на КНДР
Актриса лишилась способности передвигаться из-за 15 размера груди
В Китае рассказали о критически важном перепутье в отношениях с США
В России задумали восстановить звание «Мать-героиня»
Тренер «Динамо» возглавит немецкий клуб
В ФСБ рассказали о неразграниченной акватории России с США в Беринговом проливе
США одобрили продажу 23 вертолетов Египту на 2,6 миллиарда долларов
Россия и КНР наложили вето на проект США о санкциях против КНДР
В США перечислили «нужное» Украине высокотехнологичное оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.