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Стремоусов назвал причину отсутствия судоходства из порта Херсона в Черное море

Власти Херсонской области: выход из порта в Черное море закрыт из-за риска обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Суда не могут выходить из порта Херсона в Черное море и заходить в него из-за обстрелов со стороны Украины, об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

Он назвал причину отсутствия судоходства: единственный выход в море в районе города Очакова находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), где существует вероятность обстрелов. «Там до сих пор находятся американские базы, оттуда наносятся ракетные удары по Херсону. И там все заминировано», — подчеркнул Стремоусов.

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Со стороны властей Херсона препятствий для судоходства нет, добавил он. По словам Стремоусова, путь от порта Херсона по Днепру до лимана свободный, а в Очакове пройти невозможно, выход закрыт из-за риска обстрелов. Замглавы объяснил, что «единственная горловина», из которой можно выйти в Черное море, составляет от 3 до 15 километров.

Тонны зерна оказались заблокированы в портах на Украине после начала проведения военной спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций.

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Марина Совина
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