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Российское «Правосудие» не удалось запустить на российском софте

Пермский суд объявил тендер на закупку моноблоков с Windows для запуска ГАС «Правосудие»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пермский краевой суд объявил тендер на закупку 171 моноблока с предустановленной операционной системой Windows, не младше Windows 7. На изменения в сведениях, размещенных на портале госзакупок, обратил внимание РБК.

Постановление правительства обязывает отдавать приоритет операционным системам из реестра отечественного программного обеспечения. Однако, указано в материалах суда, в списке из 60 российских программ этого класса не удалось найти ту, что позволяет запустить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие».

Отечественный софт не соответствует системным требованием «Правосудия», поэтому суд воспользовался пунктом, разрешающим закупки импортного программного обеспечения при отсутствии российских аналогов. Начальная цена тендера составляет 8,56 миллиона рублей, то есть чуть более 50 тысяч рублей за один моноблок.

ГАС «Правосудие» создавалось более 15 лет назад. Система позволяет просматривать информацию по делам судов общей юрисдикции, подавать документы в электронном виде и проводить другие операции. Помимо судей, к ГАС обращаются юристы, адвокаты, участники судебных споров, специалисты по проверке благонадежности контрагентов и многие другие.

В Минцифры утверждают, что в реестре отечественного софта есть Windows-среды, офисные продукты, системы управления базами данных (СУБД), которые почти полностью удовлетворяют нужды органов власти. Вместе с тем представитель министерства рассказал, что до конца июня будет проведен анализ данных для ускорения перехода на отечественное ПО, в котором попытаются найти пути решения всех проблем с совместимостью программ.

Разработчик ГАС, подведомственное Минцифры ФГАУ «НИИ «Восход», пояснил, что после разработки системы, которая закончилась десять лет назад, предприятие не имеет к ней никакого отношения.

Ранее стало известно, что вскоре после ввода российских войск на территорию Украины «Газпром» попытался закупить оргтехнику, компьютеры, серверы, расходные материалы и запасные части на сумму более 12 миллиардов рублей, однако желающих провести поставку не нашлось.

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Платон Щукин
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