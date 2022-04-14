«Газпром» остался без офисной техники на миллиарды рублей

«Газпром» после санкций отменил закупку техники на 12 миллиардов рублей

Попытка «Газпрома» в срочном порядке, сразу после вхождения российских войск на территорию Украины, закупить офисную технику зарубежных фирм общей стоимостью 12 миллиардов рублей не увенчалась успехом. Российской госкомпании пришлось отменить все семь размещенных 28 февраля тендеров.

Шесть из семи закупок были на сумму немногим менее двух миллиардов рублей, еще одна закупка планировалась на 809 тысяч. «Газпрому» требовались оргтехника, компьютеры, серверы, расходные материалы запасные части — всего около 10 тысяч позиций. Среди них — моноблоки macOS, комплектующие для Xerox и HP, блоки питания для IBM и Intel.

Все эти устройства не имеют аналогов в России. По всей видимости, компания планировала успеть обеспечить свои нужды на некоторое время вперед, пока поставки еще были возможны. Однако производители оперативно отказались от работы в стране или поставок, поэтому обеспечить заявки оказалось некому.

О приостановках поставок от Intel и AMD в Россию и Белоруссию стало известно 9 марта. Спустя месяц, 6 апреля, Intel объявила о приостановке деятельности в России.

IBM объявила о прекращении продажи своих технологий на российском рынке 5 марта. Позднее глава компании Арвинда Кришна подтвердил, что приостановлена вся коммерческая активность.