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IBM приостановила деятельность в России

Технологическая корпорация IBM приостановила коммерческую деятельность в России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская технологическая корпорация IBM заявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Об этом говорится в заявлении главы компании Арвинда Кришны на официальном сайте.

«Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — сказал Кришна.

5 марта IBM объявила о прекращении продажи своих технологий на российском рынке в связи с ситуацией вокруг Украины. Тогда глава компании отмечал, что IMB больше не продает технологии в России, но принимает меры для обеспечения безопасности и поддержки своих сотрудников, затронутых кризисом. Кроме того, компания отказалась от сотрудничества с «российскими военными организациями».

Марина Совина
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