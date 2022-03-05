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IBM прекратила продажи на территории России

Корпорация IBM объявила о прекращении продаж своих технологий на территории России

Фото: Sergio Perez / Reuters

Американская технологическая корпорация IBM объявила о прекращении продажи своих технологий на российском рынке в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Арвинда Кришны.

По его словам, IMB больше не продает технологии в России, но принимает меры для обеспечения безопасности и поддержки своих сотрудников, затронутых кризисом. Кроме того, компания отказалась от сотрудничества с «российскими военными организациями».

Ранее об уходе из России объявила компания Microsoft. Однако пока неизвестно, на какой срок приостановлена работа и какие услуги затронет мера. В заявлении говорится о «новых» продажах — соответственно, уже купленные товары вроде лицензии Windows останутся у пользователей.

1 марта о прекращении продаж и облуживания на территории России сообщила Apple. Компания прекратила продавать технику через собственный сайт и остановила поставки партнерам. На фоне этого стоимость устройств Apple выросла. Компания также ограничит работу своих сервисов в России.

Марина Совина
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