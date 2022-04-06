Американская компания Intel приостановила деятельность в России

Американская компания Intel, являющаяся одним из ведущих поставщиков электронных устройств и компьютерных компонентов, сообщила о приостановке деятельности в России. Отмечается, что данное решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В компании отметили, что в настоящее время ведется работа по поддержке своих сотрудников, более тысячи из которых находятся в России. В марте стало известно, что Intel временно приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.

Ранее главы крупнейших американских компаний по разработке и производству полупроводников Intel и Micron обратились в комитет по торговле Сената США с просьбой комплексно стимулировать этот сектор экономики. Главный исполнительный директор Micron Санджай Мехротра подчеркнул, что крупные государственные вложения в отрасль дадут толчок развитию рабочей силы, исследованиям и расширению производства в ближайшем будущем.