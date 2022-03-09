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Intel и AMD приостановили поставки в Россию

Производители процессоров Intel и AMD объявили о приостановке поставок продукции в России

Фото: Mike Blake / Reuters

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает РБК.

Процессоры производства Intel и AMD используют крупнейшие российские компании для своих суперкомпьютеров. В числе таких компаний — «Яндекс», МТС, а также платформы МГУ. Чипы также используют производители компьютеров, моноблоков и систем хранения данных.

Источник, близкий к одному из российских производителей электроники, заверил, что ограничительные меры не распространяются ноутбуки и персональные компьютеры (ПК) в потребительском сегменте. «Однако все, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что американская машиностроительная компания General Electric приостановила деятельность в России на фоне событий на Украине.

General Electric сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе». Отмечается, что ранее концерн временно свернул оказание поддержки российским авиаперевозчикам, пользующимся его техникой.

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Варвара Кошечкина
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