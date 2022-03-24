Американские компании из стратегической отрасли попросили о помощи

Крупнейшие американские производители чипов попросили власти США о помощи

Главы крупнейших американских компаний по разработке и производству полупроводников Intel и Micron обратились в комитет по торговле Сената США с просьбой комплексно стимулировать этот сектор экономики, пишет Reuters.

«Федеральному правительству срочно необходимо стимулировать увеличение инвестиций частного сектора в Соединенных Штатах для создания устойчивой и инновационной экосистемы полупроводников», — заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер. Главный исполнительный директор Micron Санджай Мехротра поддержал его и сказал, что крупные государственные вложения в отрасль дадут толчок развитию рабочей силы, исследованиям и расширению производства в ближайшем будущем.

Американский Сенат и Палата представителей США в настоящее время рассматривают законопроект о поддержке отрасли полупроводников, согласно которому на ее поддержку выделяются субсидии в размере 52 миллиардов долларов. Вместе с тем многие эксперты и производители сомневаются в комплексности будущей поддержки производства чипов и встревожены различиями в законах, направленных на повышение конкурентоспособности США относительно Китая.

Разработка и производство полупроводников признано многими странами стратегической отраслью, поскольку от нее зависит выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе электроники и автомобилей.

По мнению генерального директора компании Lam Research Тима Арчера, программа грантов министерства торговли США должна быть комплексной. Lam Research выпускает оборудование для производства полупроводников.