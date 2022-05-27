Стало известно о рекордных доходах России от продажи газа и нефти из-за санкций

Oil Price: доходы России от нефти и газа рекордно выросли до 1,8 триллиона рублей в апреле

Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.

В пример он привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Так, стало известно, что поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину.

Таким образом, по словам аналитика, доходы Москвы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. «Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)», — отметил он.

Рапир подчеркнул, что предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. «Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар. Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».