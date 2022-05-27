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Пригожин назвал депортированную из России Наргиз и Макса Барских «проститутками»

Продюсер Пригожин назвал депортированную из России Наргиз и Макса Барских «проститутками»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

53-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал депортированную из России певицу Наргиз Закирову и украинского артиста Макса Барских «проститутками». Об этом сообщает Пятый канал.

Музыкальный деятель поведал, что в России Наргиз долгое время помогали артисты и композиторы. В пример Пригожин привел свою супругу, исполнительницу Валерию, которая бесплатно снялась в клипе Закировой, однако не получила никакой благодарности. Когда же мнения звезд касательно политической ситуации разошлись, Наргиз и вовсе перестала уважать коллег.

Помимо этого, продюсер подчеркнул, что Закирова долгое время зарабатывала деньги именно в России, которую впоследствии начала критиковать. «У меня позиция простая: не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Человек, будучи гражданином США, живущим в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — заявил Пригожин.

Пригожин также упомянул и украинского исполнителя Макса Барских, заявив о том, что он не понимает, как можно зарабатывать на российских слушателях, а потом «плевать» в них. «Когда Макс Барских, будучи гражданином другого государства, выгребает отсюда деньги, кидает людей и восемь лет приезжает в эту страну — хавает, хавает, хавает, а потом плюет… Вот эти люди мне не понятны… Для меня эти люди всегда были и останутся проститутками! То есть для меня такие люди проститутки!» — заявил продюсер.

Ранее певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине.

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Анастасия Астахова
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