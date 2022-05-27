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Пьяный россиянин попытался заживо сжечь бывшую жену с детьми

Житель Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался их сжечь

Фото: предоставлено Сэсэгмой Базаржаповой

Пьяный житель села Сотниково в Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался заживо их сжечь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянин на протяжении длительного времени уговаривал бывшую супругу вернуться к нему, женщина не соглашалась. В один из дней он пришел к ней домой пьяным и начал угрожать. Бывшая жена прогнала его, в отместку мужчина поджег паклю, валявшуюся во дворе, и кинул ее на диван. Кроме того, он подпер решеткой и досками двери в доме, чтобы экс-супруга с детьми не смогли убежать.

По словам россиянки, ее муж даже не думал скрываться и со смехом наблюдал за пожаром. На помощь женщине пришли студенты, которые в это время находились неподалеку от горящего дома. Они отогнули приставленную к двери решетку и вытащили россиянку с детьми.

Пострадавшая женщина рассказала, что строила этот дом на средства от материнского капитала и теперь им негде жить. Пока мать с детьми приютили знакомые.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за попытку сжечь заживо семью из четырех человек задержаны 18-летняя девушка и ее парень-уголовник. Девушка поругалась с родителями и решила их убить. Вместе с ее ранее судимым сожителем они подперли дверь, поднесли к входной двери легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву и покрышки и подожгли с помощью газового баллона. Дым заметили соседи, которые прибежали на помощь и спасли людей.

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Анна Щербакова
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