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Еще один российский регион отменил масочный режим

Глава Приангарья Кобзев сообщил об отмене масочного режима в Иркутской области

Фото: Pixabay

Еще один российский регион отменил масочный режим. Глава Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об принятом решении в Иркутской области.

«Сегодня приняли решение о приостановке действия масочного режима в Иркутской области. Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения», — рассказал губернатор.

Кобзев добавил, что отмена масочного режима согласована с Роспотребнадзором. В настоящее время готовятся необходимые документы.

По словам главы региона, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ношение масок вновь станет обязательным. На 26 мая в Иркутской области было подтверждено 293 693 случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Выздоровели 289 071 человек, умерли 8 656.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начиная с 27 мая отменяется масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

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Марина Совина
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