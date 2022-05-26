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В Петербурге отменят масочный режим

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об отмене масочного режима с 27 мая

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Санкт-Петербурге начиная с 27 мая отменяется масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте местных властей.

Также на основании предписания главного городского санитарного врача снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

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Остальные антикоронавирусные ограничения продлеваются до 1 июля.

В Москве масочный режим отменили с 15 марта. Вслед за столицей об отмене обязательного ношения масок заявили в Подмосковье, Тамбовской и Калужской областях, а также в Кузбассе.

25 мая оперативный штаб сообщал, что в России за сутки выявили 4580 случаев COVID-19, из них в Санкт-Петербурге — 326. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 305 973.

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Евгения Куликова
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