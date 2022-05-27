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Кадыров заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке

Кадыров заявил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения в городе Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Линия соприкосновения в городе ЛНР, по утверждению Кадырова, была взята под контроль подразделением спецназа «Ахмат». Российские войска освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Чечни.

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«Огневые точки противника были оборудованы практически в каждом окне, но благодаря слаженным совместным действиям, а также высокому профессионализму российских командиров враг был успешно выбит из отеля», — написал Кадыров.

По его словам, российские военные вместе с подразделениями ЛНР заблокировали военнослужащих ВСУ в Северодонецке. Кадыров выразил уверенность в том, что в скором времени город удастся «очистить от украинских бандформирований».

Ранее Кадыров показал кадры уличных боев на Украине. Он сообщил, что на взятие одного строения тратится много сил, подчеркнув, что для штурма жилого здания необходимо не только численное преимущество и техническое превосходство, но и продуманная стратегия.

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Анастасия Шейкина
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