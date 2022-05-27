Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров показал кадры уличных боев на Украине

Глава Чечни Кадыров показал кадры уличных боев на территории Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры уличных боев на территории Украины. Их он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, на взятие одного строения тратится много сил, но российским военнослужащим удается достичь поставленных целей. Для штурма жилого строения необходимо не только численное преимущество и техническое превосходство, но и продуманная стратегия, подчеркнул он.

«В городской среде выполнение боевых задач усложняется еще и тем, что в некоторых домах могут находиться мирные жители. И жертв среди них допускать категорически нельзя», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине.

26 мая на Украину из Чечни отправилась новая группа добровольцев, которая решила принять участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Как отметил Кадыров, бойцы прошли подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. Все добровольцы получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей, им также, по утверждению Кадырова, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от Минобороны России.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил попутчиков и попал на видео
Дженнифер Энистон обращалась к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
«Тинькофф банк» перестанет открывать вклады в валюте
Назван утешительный приз для Киева вместо членства в НАТО
На Украине опровергли наличие в стране материалов для ядерного оружия
Кадыров показал кадры уличных боев на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.