Кадыров показал кадры уличных боев на Украине

Глава Чечни Кадыров показал кадры уличных боев на территории Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры уличных боев на территории Украины. Их он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, на взятие одного строения тратится много сил, но российским военнослужащим удается достичь поставленных целей. Для штурма жилого строения необходимо не только численное преимущество и техническое превосходство, но и продуманная стратегия, подчеркнул он.

«В городской среде выполнение боевых задач усложняется еще и тем, что в некоторых домах могут находиться мирные жители. И жертв среди них допускать категорически нельзя», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине.

26 мая на Украину из Чечни отправилась новая группа добровольцев, которая решила принять участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Как отметил Кадыров, бойцы прошли подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. Все добровольцы получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей, им также, по утверждению Кадырова, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от Минобороны России.