Раскрыта зарплата чеченских добровольцев на Украине

Кадыров: чеченские добровольцы в день отправки на Украину получают 300 тысяч рублей

Чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Об этом говорится в видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Помимо единоразовых выплат, добровольцам, принимающим участие в специальной операции, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от Минобороны России, сообщается в ролике. «Всем добровольцам, прибывшим в Чеченскую Республику, оплачивается проезд, предоставляются комфортные условия проживания и трехразовое питание. Помимо этого, они обеспечиваются всей необходимой формой», — говорится в видео.

Уточняется, что еженедельно из Чечни на Украину отправляются 200 добровольцев, которые прошли обучение с инструкторами на базе Российского университета спецназа.

Ранее Кадыров рассказал, что возвратившиеся после участия в спецоперации на Украине добровольцы стремятся вновь попасть на передовую. По его словам, бойцы хотят «завершить борьбу с нацистами». Также политик подтверждал, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о выплатах для лиц, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, а также их родственникам. Согласно указу, родственники погибших в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, раненые — три миллиона рублей.