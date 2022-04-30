Путин назначил выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших в ДНР и ЛНР

Пустил установил выплаты в 5 и 3 млн рублей семьям погибших и раненых в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, а также их родственникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, родственники погибших в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, раненые — три миллиона рублей.

Глава государства поручил правительству и высшим должностным лицам в течение семи дней определить источники финансирования расходов, связанных с указом, а также порядок назначения и осуществления выплат.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны.