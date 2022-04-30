Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назначил выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших в ДНР и ЛНР

Пустил установил выплаты в 5 и 3 млн рублей семьям погибших и раненых в ДНР и ЛНР

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, а также их родственникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, родственники погибших в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, раненые — три миллиона рублей.

Глава государства поручил правительству и высшим должностным лицам в течение семи дней определить источники финансирования расходов, связанных с указом, а также порядок назначения и осуществления выплат.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ
Спецназ оцепил дом закрывшегося с ребенком жителя Читы
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Президент Сербии раскрыл свое отношение к санкциям против России
Названы разрешенные для жарки шашлыка зоны в Москве
Евросоюз захотел отказаться от российской нефти до конца года
Украденная собака нашлась через 11 лет и вернулась к хозяевам
Французский футболист «Локомотива» назвал особенность русских девушек
Путин назначил выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших в ДНР и ЛНР
Россиянам дали советы по кредитам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.