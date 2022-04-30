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Путин назначил выплаты ветеранам в Донбассе и на освобожденной территории

Путин назначил выплаты в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе

Фото: Goballookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны.

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей», — говорится в тексте указа о назначении выплат.

Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование расходов.

25 апреля в Минтруде сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. В министерстве уточнили, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 20 320 человек.

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Алина Гончарова
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