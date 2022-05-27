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Кадыров рассказал о превосходстве российского оружия над иностранным

Глава Чечни Кадыров заявил, что российское оружие превосходит трофеи НАТО

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео с трофейным оружием НАТО, отметив, что оно находится в нетронутом состоянии. После этого он написал, что российская армия довольна тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступая со своих позиций, оставляют вооружение.

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«Нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — объяснил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о планах в скором времени «полностью забрать» Украину. Также он добавил, что Владимир Зеленский сам «додумается и согласится» с теми условиями, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным.

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Никита Абрамов
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