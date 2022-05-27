Кадыров рассказал о превосходстве российского оружия над иностранным

Глава Чечни Кадыров заявил, что российское оружие превосходит трофеи НАТО

Российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео с трофейным оружием НАТО, отметив, что оно находится в нетронутом состоянии. После этого он написал, что российская армия довольна тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступая со своих позиций, оставляют вооружение.

«Нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — объяснил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о планах в скором времени «полностью забрать» Украину. Также он добавил, что Владимир Зеленский сам «додумается и согласится» с теми условиями, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным.