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Кадыров отправил на Украину новую группу добровольцев

Спикер парламента Чечни Даудов заявил об отправке на Украину очередной группы добровольцев

Фото: Александр Река / ТАСС

Очередная группа добровольцев, решивших принять участие в специальной операции на Украине, отправлена из Чечни по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

По его словам, бойцы прошли подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. «Вылетели в зону проведения специальной операции из международного аэропорта Грозный», — заявил Даудов. Он также добавил, что пожелал добровольцам успехов.

Ранее глава Чечни сообщил, что чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Помимо единоразовых выплат, добровольцам, принимающим участие в спецоперации, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от Минобороны России, говорилось в видеоролике, опубликованном Кадыровым.

Руководитель региона также заявлял, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».

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Варвара Кошечкина
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