У жены Геннадия Хазанова нашли квартиры в Европе

Жена Геннадия Хазанова Злата Эльбаум владеет домом и квартирами в России, Израиле и Латвии

Супруге российского актера Геннадия Хазанова принадлежат пять загородных участков и две квартиры в Европе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сведения о доходах и имуществе пары.

За границей Злата Эльбаум владеет в Израиле двумя квартирами площадью 118 и 152 квадратных метра соответственно. В Латвии жене актера принадлежат два квартиры в 163 и 91 «квадрата».

В России на супругу Хазанова зарегистрировано пять земельных участков общей площадью 75 квадратных метров. На одном из них них расположен дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, Эльбаум владеет половиной квартиры в центре Москвы площадью в 123 «квадрата» — другая половина принадлежит ее мужу. На супругу Хазанова также зарегистрированы машино-место, подземная автостоянка, а также нежилое помещение.

Ранее в апреле были найдены данные о недвижимости ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой в Болгарии. У звезды есть квартира в поселке Равда, в одном из элитных жилых комплексов на курорте Солнечный Берег. Телеведущая приобрела эти апартаменты в Болгарии десять лет назад. Объект площадью 165 квадратных метров обошелся ей в 220 тысяч евро.