Минобороны показало кадры работы созданных для уничтожения укрепрайонов орудий

Минобороны России опубликовало кадры работы самоходных зенитных установок 2С7М «Малка»

В специальной военной операции на Украине и в Донбассе задействованы орудия 2С7М «Малка». Видео работы самоходных артиллерийских установок (САУ) предоставило Минобороны, кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно заявлению военного ведомства, эти САУ предназначены для подавления и ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками и укрепленных районов.

В Минобороны добавили, что артиллерийские установки «Малка» работают в связке с беспилотными летательными аппаратами, необходимыми для наводки и корректировки огня.

Работающие с орудиями военнослужащие отмечают, что для уничтожения бункера достаточно попадания одного снаряда этой артиллерийской установки.

Ранее Минобороны России показало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» с фрегата в акватории Черного моря.