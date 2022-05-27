Минобороны показало кадры работы созданных для уничтожения укрепрайонов орудий
В специальной военной операции на Украине и в Донбассе задействованы орудия 2С7М «Малка». Видео работы самоходных артиллерийских установок (САУ) предоставило Минобороны, кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».
Согласно заявлению военного ведомства, эти САУ предназначены для подавления и ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками и укрепленных районов.
В Минобороны добавили, что артиллерийские установки «Малка» работают в связке с беспилотными летательными аппаратами, необходимыми для наводки и корректировки огня.
Работающие с орудиями военнослужащие отмечают, что для уничтожения бункера достаточно попадания одного снаряда этой артиллерийской установки.
Ранее Минобороны России показало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» с фрегата в акватории Черного моря.