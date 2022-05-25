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Минобороны показало запуск «Калибров» с фрегата в Черном море

Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам ВСУ

Минобороны России показало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» с фрегата в акватории Черного моря. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

На записи видно, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил запуск трех крылатых ракет «Калибр» в ночное время.

В ведомстве пояснили, что в рамках выполнения задач спецоперации российские военные нанесли удар по наземным объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны показало работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые нанесли удары по опорным пунктам и укрепленным районам ВСУ.

29 апреля ведомство опубликовало кадры пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Удар был нанесен по военной инфраструктуре ВСУ.

Константин Лысяков
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