Минобороны показало удары «Градов» по позициям ВСУ на видео

Минобороны России показало на видео боевую работу реактивных систем залпового огня «Град»

Министерство обороны показало боевую работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в среду, 25 мая.

Уточняется, что российские военные наносят удары по опорным пунктам и укрепленным районам ВСУ, уничтожают артиллерийские батареи, вооружение и военную технику и разрушают оборонительные сооружения противника, используя тактику частых смен огневых позиций.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись, на которой показан момент ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье, где выпускались двигатели для боевой авиации Украины.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. 24 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о неизбежности победы Москвы и призвал украинских солдат сдаться.