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Удар высокоточными ракетами по цехам завода на Украине показали на видео

Момент ракетного удара по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье показали на видео

Момент ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье, где выпускались двигатели для боевой авиации Украины, показали на видео. Кадры в среду, 25 мая, публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.

О том, что российские военные высокоточными ракетами поразили производственные цеха «Мотор Сич», ранее сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, на объекте, в частности, производили комплектующие для беспилотников.

В военном ведомстве также заявили об уничтожении на Украине военной техники из США и Европы. По словам Конашенкова, ее готовили для отправки в Донбасс.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

Евгения Куликова
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