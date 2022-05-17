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Минобороны заявило об уничтожении на Украине военной техники из США и Европы

Минобороны заявило об уничтожении ракетами на Украине военной техники из США и Европы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска уничтожили ракетами морского базирования «Калибр» личный состав украинских резервных формирований, а также иностранное вооружение и военную технику из США и Европы в районе железнодорожной станции Старичи в Львовской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженные иностранное оружие и техника были подготовлены для отправки в Донбасс.

Конашенков добавил, что ракетами также были уничтожены резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории учебных центров в Десне Черниговской области и Ахтырке Сумской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 2983 единицы специальной военной автомобильной техники, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, 385 установок реактивных систем залпового огня, 3134 боевых бронемашины, 309 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 912 беспилотников, 125 вертолетов и 168 самолетов Украины.

Ранее Минобороны России показало кадры с пуском ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Константин Лысяков
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