Минобороны показало ракетный удар «Калибрами» c подлодки по объектам ВСУ

Минобороны показало пуск «Калибров» с подводной лодки Черноморского флота по объектам ВСУ

Минобороны России поделилось кадрами пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Видеозапись ведомство представило журналистам, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном ведомстве уточнили, что ракетный удар высокоточным оружием был нанесен по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для их уничтожения были использованы две крылатые ракеты «Калибр».

Накануне министерство показало пуск трех высокоточных крылатых ракет «Оникс» с побережья Черного моря — высокоточное оружие уничтожило объекты военной инфраструктуры Украины.

Ракеты «Калибр» также поразили наземные цели на украинской территории в пятницу, 29 апреля. Удар по объектам ВСУ тогда нанес экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота с помощью залпового пуска.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 27 апреля глава государства заявил, что спецоперация предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией.