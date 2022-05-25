Минобороны заявило об уничтожении производственных цехов украинского завода

ВС России уничтожили цеха по производству авиадвигателей завода «Мотор сич» в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженные производственные цеха выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины. В частности, они производили комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков также доложил о ликвидации подразделения резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое перебрасывалось для усиления группировки войск на территории Донбасса.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении под Днепропетровском завода, который занимался производством и обслуживанием головных частей ракет «Точка-У». Также российская авиация нанесла удары по 47 районам сосредоточения живой силы и бронетехники ВСУ.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 24 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на давление и поддержку Киева странами Запада.